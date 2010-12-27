Спектакль "Эдип" Роберта Уилсона

В рамках программы Международного комитета Театральной олимпиады.

Театр Роберта Уилсона — это фабрика снов, оживающие сцены-картины, в которых стираются границы между театром, танцем, изобразительным искусством и музыкой. В случае с "Эдипом" - главное история перевода античной трагедии. Здесь классический итальянский перевод объединяется с английскими, французскими и немецкими версиями. Также режиссер включил сцены, отсутствующие в оригинальной версии трагедии Софокла.

Место: Театр-фестиваль "Балтийский дом" (Александровский парк, д. 4)

Возрастное ограничение: 16+

Фото: robertwilson