Спектакль "Довлатов. Пять углов"

Спектакль расскажет о судьбе писателя Довлатова.

На малой сцене ДК "Выборгский" пройдет моноспектакль по литературным произведениям Довлатова. В постановке задействован артист БДТ Антон Шварц. Помогает ему скрипач И. Вьюров.

"Пять углов" является невыпущенным романом писателя. В нем автор рассказывает о местах, в которых ему удалось пожить, а также о самом городе Ленинграде. В постановке использованы стихотворения Довлатова, написанные как в ранний период творчества, так и после эмиграции. Зрители услышат и реальный голос классика XX века.

Продолжительность пьесы: 1 час 40 минут. Идет без антракта.