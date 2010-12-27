Спектакль "Довлатов. Пять углов"

Главный и единственный герой постановки - Довлатов.

"Довлатов. Пять углов" - это моноспектакль. Главную и единственную роль исполняет актер театра БДТ и лауреат премии "Дебют" Антон Шварц. Спектакль погружает зрителей в атмосферу жизни писателя, его героев, а также современного ему Ленинграда. Постановка основа на стихотворениях, письмах прозаика от армейских до написанных в эмиграции, и на трех произведениях из цикла "Чемодан" и "Наши". Как отмечают зрители, они будто бы встретились с Довлатовым вживую.

Место: арт-кафе Бродячая собака (Итальянская улица, 4)

Возрастное ограничение: 12+

Фото: vk.com/dovlatovspb