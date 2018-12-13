Спектакль "Довлатов. Пять углов"

В постановке задействован артист БДТ Антон Шварц.

На сцене Театральной долины пройдет моноспектакль "Довлатов. Пять углов". В постановке задействован артист БДТ Антон Шварц.

В спектакле использованы письма Сергея Довлатова от самых ранних до последних , стихи и три рассказа из цикла "Чемодан" и "Наши". Так же звучит голос Довлатова.

Режиссёр: Людмила Никитина

Музыка: Наталья Волкова

Художник: Игорь Каневский

Художник по свету: Ася Махалова

Исполнители: Антон Шварц (артист театра "БДТ", лауреат премии "Дебют"), Анна Чертова (скрипка)

Спектакль идет с одним антрактом.