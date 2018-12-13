Спектакль "Довлатов. Пять углов"

На сцене Театральной долины пройдет моноспектакль "Довлатов. Пять углов". В постановке задействован артист БДТ Антон Шварц.
В спектакле использованы письма Сергея Довлатова от самых ранних до последних , стихи и три рассказа из цикла "Чемодан" и "Наши". Так же звучит голос Довлатова.
Режиссёр: Людмила Никитина
Музыка: Наталья Волкова
Художник: Игорь Каневский
Художник по свету: Ася Махалова
Исполнители: Антон Шварц (артист театра "БДТ", лауреат премии "Дебют"), Анна Чертова (скрипка)
Спектакль идет с одним антрактом.
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