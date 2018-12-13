  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Довлатов. Пять углов"
Сегодня, 19:30
451
IRINA_CHALKINA

Спектакль "Довлатов. Пять углов"

0 0

В постановке задействован артист БДТ Антон Шварц.

На сцене Театральной долины пройдет моноспектакль "Довлатов. Пять углов". В постановке задействован артист БДТ Антон Шварц.

В спектакле использованы письма Сергея Довлатова от самых ранних до последних , стихи и три рассказа из цикла "Чемодан" и "Наши". Так же звучит голос Довлатова.

Режиссёр: Людмила Никитина
Музыка: Наталья Волкова
Художник: Игорь Каневский
Художник по свету: Ася Махалова
Исполнители: Антон Шварц (артист театра "БДТ", лауреат премии "Дебют"), Анна Чертова (скрипка)

Спектакль идет с одним антрактом.

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии