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Спектакль "Дон Жуан"
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Спектакль "Дон Жуан"

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Театр им. В.Ф. Комиссаржевской приглашает петербуржцев на классическую постановку.

Трагикомедия по мотивам пьесы Ж.Б. Мольера уже стала визитной карточкой театра. Истинных ценителей искусства порадуют аутентичные костюмы и классическая сценография.

Постановка длится 3 часа 15 минут. Идет с одним антрактом.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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