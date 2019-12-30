Спектакль "Дон Жуан"

Трагикомедия по мотивам пьесы Ж.Б. Мольера уже стала визитной карточкой театра. Истинных ценителей искусства порадуют аутентичные костюмы и классическая сценография.
Постановка длится 3 часа 15 минут. Идет с одним антрактом.
Театр им. В.Ф. Комиссаржевской приглашает петербуржцев на классическую постановку.
Трагикомедия по мотивам пьесы Ж.Б. Мольера уже стала визитной карточкой театра. Истинных ценителей искусства порадуют аутентичные костюмы и классическая сценография.
Постановка длится 3 часа 15 минут. Идет с одним антрактом.
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