Спектакль "Дон Жуан"

Постановку покажут на сцене театра им. В.Ф. Комиссаржевской.

Дон Жуан - вечный странник и одержимый авантюрист. Он тот, кто сам устанавливает для себя законы, потому что рожден свободным. Он вне общества, а значит и вне морали. Этот человек каждым шагом ставит в тупик и задает вопросы.

Режиссер - А.Морфов. Автор - Ж.Б.Мольер. Актеры/Исполнители: А.Баргман, з.а.России Е.Симонова, з.а.России В.Богданов, з.а.России Е.Игумнова, н.а.России Г.Корольчук, з.а.России А.Горин, з.а.России М.Бычкова, з.а.России А.Вонтов, Е.Андреева, Р.Приходько, В.Крылов, И.Васильев, з.а.России Белявская, А.Мкртчян, О.Ариков

Продолжительность 3 ч 15 мин