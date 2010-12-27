На Малой сцене театра гости увидят постановку о нереализованной любви от Федерико Гарсиа Лорки.

В Молодежном театре на Фонтанке 9 августа в 19:00 состоится спектакль "Дом Бернарды Альбы". Пьеса понравится поклонникам психологических драм.

Действие разворачивается в доме властной Бернарды Альбы, где также проживают ее сумасшедшая мать, пять дочерей и служанка. Никто из живущих в доме молодых женщин не в сислах противостоять хозяйке дома. Бернарда, уверена в том, что любовь несет боль и не подпускает мужчин к своим дочерям, чтобы уберечь их от разочарований.

Продолжительность: 2 часа 45 минут. Идет с одним антрактом.