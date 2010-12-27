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Спектакль "Дом"
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Спектакль "Дом"

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В Театре Эстрады имени Аркадия Райкина покажут пьесу с Юрием Гальцевым в главной роли.

Пьеса поставлена по произведению драматургов Евгения Гришковца и Анны Матисон. Сюжет рассказывает историю обычного врача. Казалось бы, что он должен быть доволен ситуацией: у него есть работа, семья... Однако, герой всю жизнь мечтает построить большой и уютный дом. На его пути появляются некие трудности, преодолевая которые, он переосмысливает свою жизнь. 

В постановке предусмотрены танцы и песни, характерные для российской эстрады. Режиссер добавил в спектакль даже элементы клоунады. 

Продолжительность: 1 час 40 минут. Идет без антракта. 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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