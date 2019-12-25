Спектакль создан по произведениям сербского драматурга Бранислава Нушича.

На сцене Театра комедии имени Акимова режиссер Татьяна Казакова представит спектакль "Доктор философии". Сюжет постановки основан на произведении популярного сербского драматурга Бранислава Нушича "Д-р", впервые опубликованном в 1936 году.

На протяжении трех часов зрители смогут за забавной историей миллионера-спекулянта Животы Цвийовича, решившего купить сыну диплом доктора философии. Комедия изначально была написана Нушичем с расчетом на театральную постановку - автор на протяжении долгих лет руководил Народным театром в Сараеве.

Продолжительность: 3 часа. Идет с одним антрактом.