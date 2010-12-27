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Спектакль "Доктор философии"
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Спектакль "Доктор философии"

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Спектакль по произведениям сербского драматурга Бранислава Нушича покажут в Театре комедии им. Акимова.

На сцене Театра комедии им.Акимова режиссер Татьяна Казакова представит спектакль "Доктор философии". Сюжет постановки основан на произведении популярного сербского драматурга Бранислава Нушича "Д-р", впервые опубликованном в 1936 году.

На протяжении трех часов зрители смогут за забавной историей миллионера-спекулянта Животы Цвийовича, решившего купить сыну диплом доктора философии. Комедия изначально была написана Нушичем с рассчетом на театральную постановку - автор на протяжении долгих лет руководил Народным театром в Сараеве.

Продолжительность: 3 часа. Идет с одним антрактом.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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