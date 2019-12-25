Спектакль "Доходное место"

"Доходное место" показывает мир, зависящий от денег. Главный герой Василий Жданов пытается идти собственным путем, отказавшись от нечестного и бессовестного существования. Однако, на его пути часто встречаются препятствия, пытающиеся сбить его с истинной дороги в пользу чинопочитания, коррупции и личного обогащения.
Пьеса посвящена надежде на избавление от зависимости от материальных благ. Постановка создана по одноименному произведению Островского.
Продолжительность: 3, 5 часа. Идет с одним антрактом.
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