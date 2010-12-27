Основная сцена Театра им. В.Ф. Комиссаржевской приглашает ценителей искусства на спектакль "Доходное место".

"Доходное место" показывает мир, зависящий от денег. Главный герой Василий Жданов пытается идти собственным путем, отказавшись от нечестного и бессовестного существования. Однако, на его пути часто встречаются препятствия, пытающиеся сбить его с истинной дороги в пользу чинопочитания, коррупции и личного обогащения.

Пьеса посвящена надежде на избавление от зависимости от материальных благ. Постановка создана по одноименному произведению Островского.

Продолжительность: 3, 5 часа. Идет с одним антрактом.