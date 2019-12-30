Спектакль "Детектор лжи"

Театр Русской антрепризы имени Андрея Миронова покажет постановку по мотивам пьесы Сигарева.

Театр Русской антрепризы представит зрителям спектакль по произведению современного автора Василия Сигарева. "Детектор лжи" представляет собой авторскую работу с комедийными ситуациями. Сам создатель определил жанр пьесы как "почти смешная история".

Сюжет вертится вокруг героев Надежды и Бориса. Они - семейная пара, которая решает пригласить к себе домой гипнотизера. При помощи его чудодейственных сил жена надеется узнать, куда же супруг запрятал совместно нажитые сбережения. Обоих персонажей погружают в транс, в котором они рассказывают друг другу самые сокровенные тайны.

Продолжительность постановки: 2 часа. Идет с одним антрактом.