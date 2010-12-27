Спектакль "Детектор лжи"

В центре сюжета – трагический и комический одновременно эксперимент. Супружеская пара решает вызвать гипнотизера в надежде, что тот поможет мужу-алкоголику вспомнить, куда делись семейные деньги. Но на деле эта встреча превращается в настоящее испытание.
В ролях: народный артист России Р. Фурманов, заслуженные артисты России М. Лаврова и Е. Баранов
Место: Театр Русская антреприза им. Андрея Миронова, Большой проспект П.С, 35/75
Возрастное ограничение: 16 +
Цена билета: от 1500 рублей
Фото: Театр Русская антреприза им. Андрея Миронова
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