Трогательную постановку представит театр"Балтийский дом".

В петербургском театре "Балтийский дом" покажут спектакль "Деревья умирают стоя". Главную роль исполнит народная артистка Росси Татьяна Пилецкая. Постановка состоится на большой сцене.

По сюжету много лет назад сеньор Бальбоа выгнал из дома своего внука и единственного наследника, не выдержав его ужасного поведения и эгоизма. Это стало большим ударом для его жены, бесконечно страдавшей от одиночества. И тогда сеньор Бальбоа стал писать ей письма от имени внука. Письма рассказывали про удачно сложившуюся жизнь, убеждали в изменении характера бывшего воришки и грубияна. Но через двадцать лет внук решил вернуться.

Пьеса идет 2, 5 часа. Предусмотрен антракт