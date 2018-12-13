Спектакль "Деревня канатоходцев" пройдет на сцене Музея Ф.М.Достоевского. Художник постановки - Кира Камалидинова, которая удостоена Специального приза Экспертного совета "За создание уникальной художественной среды".
"Деревня канатоходцев" – новый спектакль театра "Открытое пространство" в постановке известного петербургского режиссера Яны Туминой. В основе сюжета – древние предания народов Дагестана.
Художник – Кира Камалидинова
Музыкальный руководитель – Ренат Шавалиев
Продюсер – Алла Данишевская
Спектакль идет с одним антрактом.
Рекомендован зрителям от 10 лет и их родителям, ориентирован на семейную аудиторию.
Обсуждение ( 0 )