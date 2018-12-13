  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Деревня канатоходцев"
Сегодня, 19:00
330
IRINA_CHALKINA

Спектакль "Деревня канатоходцев"

0 0

Спектакль пройдет на сцене Музея Ф.М.Достоевского.

Спектакль "Деревня канатоходцев" пройдет на сцене Музея Ф.М.Достоевского. Художник постановки - Кира Камалидинова, которая удостоена Специального приза Экспертного совета "За создание уникальной художественной среды".

"Деревня канатоходцев" – новый спектакль театра "Открытое пространство" в постановке известного петербургского режиссера Яны Туминой. В основе сюжета – древние предания народов Дагестана.

Художник – Кира Камалидинова
Музыкальный руководитель – Ренат Шавалиев
Продюсер – Алла Данишевская

Спектакль идет с одним антрактом.

Рекомендован зрителям от 10 лет и их родителям, ориентирован на семейную аудиторию.

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии