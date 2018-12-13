Спектакль "Денискины рассказы"

В петербургском ТЮЗе пройдет спектакль по мотивам главной детской книжки страны.

Все мы помним с детства книгу "Денискины рассказы". В ней добрые, легкие и поучительные истории о юмористических приключениях Дениски Кораблева и его друзей вызывали улыбку даже у самого строгого читателя.

Сегодня на сцене ТЮЗа им. А.А.Брянцева перед зрителями предстает спектакль, приуроченный к 100-летию автора произведения, Виктора Драгунского. Инсценировку книги сделала дочь писателя, известный сценарист и драматург, Ксения Драгунская. А режиссером стала Екатерина Максимова, одна из востребованных молодых режиссеров, работающая во многих городах России.

Когда: 25 ноября в 12:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru