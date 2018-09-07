Спектакль "Демоническая женщина"

Возрастное ограничение: 12+.

Ее именем были названы духи.

Ее именем были названы шоколадные конфеты.

Ее называли королевой русского юмора и любимой писательницей Николая II.

И, наконец, она была роковой, демонической светской львицей, которая вызывала зависть у женщин и восхищение у мужчин.

Речь идет о русской писательнице и поэтессе Надежде Тэффи. Ее изящные рассказы воплотить на сцене Анастасия Лазарева. Этот спектакль вернет зрителей во времена немого кино, наивных героинь и роковых страстей.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Арт-кафе "Подвалъ бродячей собаки", Итальянская улица, 4

Фото: bileter.ru