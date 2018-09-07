Спектакль "Демоническая женщина"

Ее именем были названы духи.
Ее именем были названы шоколадные конфеты.
Ее называли королевой русского юмора и любимой писательницей Николая II.
И, наконец, она была роковой, демонической светской львицей, которая вызывала зависть у женщин и восхищение у мужчин.
Речь идет о русской писательнице и поэтессе Надежде Тэффи. Ее изящные рассказы воплотить на сцене Анастасия Лазарева. Этот спектакль вернет зрителей во времена немого кино, наивных героинь и роковых страстей.
Продолжительность: 2 часа
Адрес: Арт-кафе "Подвалъ бродячей собаки", Итальянская улица, 4
Фото: bileter.ru
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