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Спектакль "ДО+ВЛА=ТОВ"
Сегодня, 19:00
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himif

Спектакль "ДО+ВЛА=ТОВ"

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Три довлатовских рассказа в одной постановке.

Смешной и одновременно обжигающе грустный спектакль. Он поставлен по трем известным рассказам Довлатова: "Зона", "Компромисс" и "Заповедник". На сцене – выпукники "щуки", Театрального института при театре Вахтангова. Люди, родившиеся в лихие девяностые и живущие сейчас, расскажут о своих открытиях, мыслях о будущем и вопросах о прошлом.

Режиссеры – Родион Овчинников и Юрий Титов.

 

 

Место: ДК им. Газа, пр. Стачек, 72
Возрастное ограничение: 16 +
Цена билета: от 500 рублей

Фото: spb.dovlatov-teatr.ru

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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