Спектакль "ДО+ВЛА=ТОВ"

Три довлатовских рассказа в одной постановке.

Смешной и одновременно обжигающе грустный спектакль. Он поставлен по трем известным рассказам Довлатова: "Зона", "Компромисс" и "Заповедник". На сцене – выпукники "щуки", Театрального института при театре Вахтангова. Люди, родившиеся в лихие девяностые и живущие сейчас, расскажут о своих открытиях, мыслях о будущем и вопросах о прошлом.



Режиссеры – Родион Овчинников и Юрий Титов.

Место: ДК им. Газа, пр. Стачек, 72

Возрастное ограничение: 16 +

Цена билета: от 500 рублей

Фото: spb.dovlatov-teatr.ru