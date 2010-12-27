Спектакль Чулпан Хаматовой

Авторские постановки и беседа со зрителем.

Известная российская актриса Чулпан Хаматова приезжает в Петербург с моноспектаклями собственной постановки. Каждый из них создан по мотивам произведений прошлого века. Все что нужно артистке – минимум декораций, сложная драматургия и пронзительность, заставляющая сопереживать и мыслить.

За основу "Утровечера" и "Уроков музыки" взяты стихиМарины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, Юрия Левитанского. Это разговор о жизни и смерти, о тяжёлых временах для страны и людей и о значимости искусства для каждого из нас. Постановки сопроводит компания из клавиш и саксофона.

Цена: от 2000 рублей

Адрес: Театр-фестиваль Балтийский Дом, парк Александровский, 4

Фото: Википедия