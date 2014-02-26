Спектакль "Чисто семейное дело"

Спектакль представят 19 октября в Театре на Васильевском. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

На сцене театра покажут комедию с каскадом неожиданностей, сюрпризами с переодеваниями, ошарашенными коллегами, женами и любовницами, перепуганными родителями…

По сюжету перед большим праздником в лондонской клинике царит суета. Также подоспела сложная ситуация, в которую попал врач Дэвид Мортимер. Грехи молодости не прошли даром: появляется взрослый сын, жаждущий познакомиться с отцом. Чтобы сохранить брак и служебное положение, герой вынужден выкручиваться.

Фото: пресс-служба Театра на Васильевском