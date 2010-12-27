Спектакль "Четыре танго о любви"

В Молодежном театре на Фонтанке представят романтическую фантазию по произведениям Эрика Эмманюэля Шмитта.

Молодежный театр на Фонтанке покажет зрителям инсценировку новелл писателя Эрика-Эммануэля Шмитта. "Ванда Виннипег", "Подделка, или Попугай Пикассо", "Всё, чтобы быть счастливой", "Одетта Тульмонд" - это четыре истории о людях и взаимоотношениях, которые петербуржцы увидят со сцены. Одним из соединяющих элементов является страстный танец - танго. Основными героинями станут женщины, которые пробуют влиять на расстановку сил и создать собственное счастье.

Продолжительность: 3,5 часа. Идет с одним антрактом на большой сцене театра.