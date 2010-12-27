Спектакль "Чародейка"

Пестрая и насыщенная постановка о колдовстве любви.

Впервые "Чародейку" увидели еще в 1887 году в Мариинском театре. Новая же версия известного спектакля появилась в 2003 году, сделанная совместно с Национальным театром Сан-Карлуш.

В центре действия молодая вдова Настасья по прозвищу Кума. Многие считают ее просто красавицей, многие уверены, что женщина – самая настоящая колдунья. В двух словах и не рассказать, какие страсти творятся вокруг безответно любящей настасьиной души и гостями-князьями. И любовь, и заговоры, и народные недовольства. Все смешается на сцене, но финал лучше увидеть своими глазами.

Цена: от 700 рублей

Адрес: Мариинский театр, Новая сцена, ул. Декабристов, д.34

Фото: mariinsky.ru