Спектакль "Чайка" в Театре имени Ленсовета

Сюжет "Чайки" сам по себе не особо комичен — комедией эту историю делает, прежде всего, ироничное отношение автора к непутевым, неприспособленным к жизни героям. Все они какие-то неудовлетворенные, несчастливые. Режиссер создал пьесу в классической постановке, но с сюрреалистичным колоритом. Ирония в постановке доведена до крайности.
Место: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета (пр. Владимирский, д. 12)
Цена: 500 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Фото: театр имени Ленсовета
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