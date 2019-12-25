Спектакль "Чайка" в Театре имени Ленсовета

Легендарная чеховская пьеса в интерпретации Олега Левакова.

Сюжет "Чайки" сам по себе не особо комичен — комедией эту историю делает, прежде всего, ироничное отношение автора к непутевым, неприспособленным к жизни героям. Все они какие-то неудовлетворенные, несчастливые. Режиссер создал пьесу в классической постановке, но с сюрреалистичным колоритом. Ирония в постановке доведена до крайности.

Место: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета (пр. Владимирский, д. 12)

Цена: 500 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: театр имени Ленсовета