Спектакль "Бумажный брак"

Комедия поставлена Александром Огаревым по сценарию Сергея Бодрова-старшего.

Речь в постановке ведется о людях, вынужденных проживать в одном доме: симулирующем тяжелую болезнь американце Стивене, его враче и сиделке. Постепенно характеры главных персонажей раскрываются, и становится ясно, что каждый из них - крайне одинок в этом мире.ом свете, и только в этом доме, как на тонущем "Титанике", они могут еще какое-то время поддерживать друг друга.

Когда: 16 ноября, 19:00

Где: ДК им. Ленсовета Каменноостровский пр., 42а, Санкт-Петербург

Билеты: от 500 рублей

Фото: bileter.ru