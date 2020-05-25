Спектакль "Бременские музыканты"

Зрителям представят спектакль о любви, дружбе и искусстве. Ожидается яркое зрелище с музыкой, песнями, танцами и счастливым концом, как и должно быть в сказке.
Вы сможете поучаствовать в процессе и помочь Принцессе и Трубадуру обрести счастье. По сюжету бродячие музыканты дают концерт во дворце. Выступление так понравилось королю и его свите, что им предлагают стать придворными артистами.
Однако внезапная любовь Принцессы и Трубадура не дает мечтам сбыться.
Фото: pxhere
