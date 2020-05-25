Спектакль "Бременские музыканты"

Спектакль покажут 30 августа в Театре имени Ленсовета. Начало – в 18:00. Для зрителей старше 6 лет.

Зрителям представят спектакль о любви, дружбе и искусстве. Ожидается яркое зрелище с музыкой, песнями, танцами и счастливым концом, как и должно быть в сказке.

Вы сможете поучаствовать в процессе и помочь Принцессе и Трубадуру обрести счастье. По сюжету бродячие музыканты дают концерт во дворце. Выступление так понравилось королю и его свите, что им предлагают стать придворными артистами.

Однако внезапная любовь Принцессы и Трубадура не дает мечтам сбыться.

Фото: pxhere