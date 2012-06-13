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Спектакль "Божьи одуванчики"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Божьи одуванчики"

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Спектакль представят 3 сентября в Театре на Литейном. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Петербуржцам покажут лирическую комедию, обожаемую всеми поколениями зрителей. Главные героини спектакля – две одинокие женщины, две сестры, сохранившие чувство юмора и умение сочувствовать, хоть и проходят житейские трудности. 

Однажды персонажи решают изменить привычный ход жизни. Однако в нелепых ситуациях, в которые попадают дамы и другие участники, главным остается желание вырваться из одиночества, найти тепло, счастье, доброту и понимание. 

Фото: пресс-служба Театра на Литейном 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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