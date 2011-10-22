Спектакль "Бог всегда путешествует инкогнито"

Спектакль представят 4 сентября в театре "Многоточие". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Роман французского писателя Лорана Гунеля – это история о человеке, который оказался на грани отчаяния, и о встрече, изменившей его жизнь. Это произведение завоевало любовь читателей благодаря напряженному сюжету и разговору о внутренней свободе, страхе и ответственности за выбор.

Герой задает следующие вопросы: можно ли измениться, не потеряв себя настоящего? Где проходит грань между развитием и подчинением? И всегда ли помощь приходит в той форме, в какой мы ее ожидаем?

Фото: pxhere