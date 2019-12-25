Спектакль "Билли Миллиган" в постановке "Такого театра"

Уильям Стэнли Миллиган стал первым человеком, которого освободили от тюремного заключения, так как признали, что преступления совершал не он, а его альтернативные личности.

"Билли Миллиган" – спектакль, основанный на реальных событиях из жизни одного из самых известных в истории психиатрии пациентов. Уильям Стэнли Миллиган стал первым человеком, которого освободили от тюремного заключения, так как признали, что преступления совершал не он, а его альтернативные личности. Обвинения, предъявленные Миллигану, – несколько похищений, ограбления и четыре изнасилования. Его диагноз – расстройство множественной личности. В сознании молодого человека находились 24 сущности, способных самостоятельно мыслить, принимать решения, идти на конфликт со своим "носителем". Все личности имели разные характеры, возраст, пол, IQ.

В основу спектакля легли события, произошедшие за год, который Билли провел в лечебнице для душевнобольных преступников. При этом акцент сделан не на хронологии, а на изучении самой личности Билли и тех людей, которые были вокруг.

Место: Театральная площадка "Скороход" (Московский просп., д. 107, к. 5, 4-й этаж)

Цена: от 1100 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: ВК/ Такой театр | Петербург