  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Белые флаги"
Сегодня, 18:00
309
lesjasap

Спектакль "Белые флаги"

0 0

"Театр дождей" представит постановку по произведению литератора Думбадзе.

Спектакль "Белые флаги" создан по роману грузинского писателя ХХ века Нодара Думбадзе. Главный герой романа несправедливо осужден за убийство, в отличие от своих девяти сокамерников.

Автор показывает заключенных как обычных людей, и дает зрителю шанс разобраться, что подвигнуло каждого из них на преступление, и какое наказание тяжелей - судебный приговор или суд собственной совести. Притча на сцене поднимает философские вопросы и заставляет задуматься на важными жизненными уроками.

Продолжительность постановки: 3,5 часа. Идет с одним антрактом.

Фото: Вконтакте/Илья Божко

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии