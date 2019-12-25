"Театр дождей" представит постановку по произведению литератора Думбадзе.

Спектакль "Белые флаги" создан по роману грузинского писателя ХХ века Нодара Думбадзе. Главный герой романа несправедливо осужден за убийство, в отличие от своих девяти сокамерников.

Автор показывает заключенных как обычных людей, и дает зрителю шанс разобраться, что подвигнуло каждого из них на преступление, и какое наказание тяжелей - судебный приговор или суд собственной совести. Притча на сцене поднимает философские вопросы и заставляет задуматься на важными жизненными уроками.

Продолжительность постановки: 3,5 часа. Идет с одним антрактом.

Фото: Вконтакте/Илья Божко