Спектакль "Баня"

Новая сцена Александринского театра приглашает петербуржцев на постановку "Баня".

Режиссер Николай Рощин поставил на Новой сцене Александринки авангардистскую пьесу Владимира Маяковского "Баня". Этот сатирический текст был популярен в первой половине 20 века, но почти не ставился в 90-е и нулевые. Николай Рощин попытался перенести сатиру великого поэта революции в наше время, сблизить две эпохи, оживить авангардную мощь поэтического текста. Смелая сценография, вкрапления других текстов Маяковского, необычные декорации - все это ждет петербуржцев на Новой сцене.

Продолжительность: 2 часа. Идет без антракта.