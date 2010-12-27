Спектакль "Бал вампиров"

Он популярен до сих, несмотря на то, что в России спектакль идет с 2011 года.

Этот цикл закрывает серию показов мюзиклов "Бал вампиров". Культовый спектакль Романа Полански идет в Петербурге с 2011 года. За это время он был представлен на сцене более 400 раз, и стал абсолютных хитом у зрителей из города на Неве и Москвы.

История повествует о том, как профессор-вампиролог вместе со своим учеником попадает в вампирский замок, затерявшийся в глуши альпийских гор.

Зрителям обещают уникальную атмосферу, чувственные готические декорации, завораживающую музыку и неповторимые образы.

Место: Театр музыкальной комедии, Большой зал

Возрастное ограничение: 18+

Фото: spb.kassir.ru