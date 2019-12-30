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Спектакль "Аустерлиц" на Второй сцене БДТ
Сегодня, 19:00
207
nastya960

Спектакль "Аустерлиц" на Второй сцене БДТ

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Постановка по роману немецкого писателя Винфрида Георга Зебальда, написанному в 2001 году.

Создатели спектакля размышляют о том, как человек может обрести себя, если вся его судьба – не личная история, а мировая. Жак Аустерлиц – выходец из еврейской семьи, которого в детстве эвакуировали в Англию вместе с тысячами других детей. Только встав взрослым Аустрелиц узнает, что все это время жил под чужим именем в приемной семье. Он пытается узнать хоть что-то о своем прошлом и найти дом, где жила его семья. 

Место: Каменноостровский театр (Вторая сцена БДТ), пл. Старого Театра, д. 13

Цена: 500-1500 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: БДТ

Теги: спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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