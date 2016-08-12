Спектакль "Антарктида"

Спектакль представят 28 июля в Театре на Литейном. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Пьеса "Антарктида" Ульяны Гицаревой основана на документальных фактах. События развернутся в 90-х годах прошлого века.

По сюжету закрывают антарктическую станцию "Молодежная", а за этим стоят судьбы людей, их мысли, чувства и мечты. Что же для каждого из нас наше прошлое, надо ли помнить о нем?

Этот рассказ о трех полярниках и якутской лайке по кличке Мишка, все они застряли на антарктической станции. Постановка наполнена мужским юмором, верой в лучшее и силой духа.

Фото: пресс-служба Театра на Литейном