Спектакль "Антарктида"

Пьеса "Антарктида" Ульяны Гицаревой основана на документальных фактах. События развернутся в 90-х годах прошлого века.
По сюжету закрывают антарктическую станцию "Молодежная", а за этим стоят судьбы людей, их мысли, чувства и мечты. Что же для каждого из нас наше прошлое, надо ли помнить о нем?
Этот рассказ о трех полярниках и якутской лайке по кличке Мишка, все они застряли на антарктической станции. Постановка наполнена мужским юмором, верой в лучшее и силой духа.
Фото: пресс-служба Театра на Литейном
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