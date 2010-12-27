Спектакль "Антарктида"

Петр Чижов поставил на сцене театра "На Литейном" "Антарктиду".

Пьеса "Антарктида" Ульяны Гицарёвой была впервые представлена в рамках программы "Первая читка" на театральном фестивале им. А.М.Володина "Пять вечеров". История, написанная молодым автором, основана на документальных фактах.

Рассказ о трех полярниках и якутской лайке по кличке Мишка, застрявших на советской антарктической станции "Молодежная" станет переосмыслением непростого периода истории нашей страны новым поколением. Постановка получила награду "Золотой софит-2018" в номинации "Лучший драматической спектакль малой формы".

Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут. Идет без антракта.