Спектакль "Анатомия любви, или Игра вслепую"
Сегодня, 18:00
138
Спектакль представят 2 ноября во Дворце культуры Железнодорожников. Стартует постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 16+.

Ожидается эксцентричная комедия с трагическим оттенком и лирическим настроением. Сюжет знаком многим и остался почти неизменным. 

Где-то в США живет молодой слепой музыкант, которого не интересует ничего, кроме музыки. Однажды у него появляется соседка – его полная противоположность, готовая завоевать если не весь мир, то уж точно Нью-Йорк, начинающая актриса. 

На что способна любовь, и смогут ли влюбленные с достоинством преодолеть все препятствия? 

Фото: пресс-служба Дворца культуры "Выборгский" 

