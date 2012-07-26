Спектакль "Анатомия любви, или Игра вслепую"

Спектакль представят 2 ноября во Дворце культуры Железнодорожников. Стартует постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 16+.

Ожидается эксцентричная комедия с трагическим оттенком и лирическим настроением. Сюжет знаком многим и остался почти неизменным.

Где-то в США живет молодой слепой музыкант, которого не интересует ничего, кроме музыки. Однажды у него появляется соседка – его полная противоположность, готовая завоевать если не весь мир, то уж точно Нью-Йорк, начинающая актриса.

На что способна любовь, и смогут ли влюбленные с достоинством преодолеть все препятствия?

Фото: пресс-служба Дворца культуры "Выборгский"