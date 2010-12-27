Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Алиса"
Сегодня, 19:00
0
IRINA_CHALKINA
548

Спектакль "Алиса"

0
 
 

Постановка Андрея Могучего — это путешествие во времени и пространстве памяти.

"Алиса" — это первая совместная работа художественного руководителя Большого драматического театра Андрея Могучего и артистов еще товстоноговского времени. К знаменитому произведению Льюиса Кэрролла эта постановка не имеет практически никакого отношения. Главная героиня попадает во времена своего детства, на дачу к своей бабушке. С этого и начинается путешествие Алисы (Алисы Фрейндлих) по пространству своей памяти.

Начало в 19:00 по Московскому времени.

Спектакль идет с одним антрактом. Продолжительность 2 ч 30 мин.

Адрес: Каменноостровский театр, площадь Старого театра, дом 13. Станция метро "Крестовский остров".

Фото:  БДТ (Каменноостровский театр)

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге Театр

Оставить комментарий

5