Спектакль "Алиса"

Постановка Андрея Могучего — это путешествие во времени и пространстве памяти.

"Алиса" — это первая совместная работа художественного руководителя Большого драматического театра Андрея Могучего и артистов еще товстоноговского времени. К знаменитому произведению Льюиса Кэрролла эта постановка не имеет практически никакого отношения. Главная героиня попадает во времена своего детства, на дачу к своей бабушке. С этого и начинается путешествие Алисы (Алисы Фрейндлих) по пространству своей памяти.

Начало в 19:00 по Московскому времени.

Спектакль идет с одним антрактом. Продолжительность 2 ч 30 мин.

Адрес: Каменноостровский театр, площадь Старого театра, дом 13. Станция метро "Крестовский остров".

Фото: БДТ (Каменноостровский театр)