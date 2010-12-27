Спектакль "12 месяцев, или Путешествие по кругу"

Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль Руслана Кудашова "12 месяцев, или Путешествие по кругу" не имеет никакого отношения к зимней сказке о 12 братьях-месяцах. Главными героями этой истории стали четыре стихии: Огонь, Вода, Земля и Воздух. Они поделили между собой 12 календарных месяцев, 12 знаков зодиака и представили на суд публике 12 цирковых номеров. У каждого месяца своя история, свой персонаж, свой сюжет и собственный трюк: акробатика или эквилибристика, клоунада и танцы, фокусы и дикие звери. Все самое удивительное и невероятное становится возможным, когда в удивительном путешествии по кругу соединяются цирк и магия театра кукол.

Время: 11:30, 14:00

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru