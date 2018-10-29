Специальный показ фильма "Апокалипсис сегодня"

Полная режиссёрская версия на языке оригинала будет показана на большом экране кинотеатра "Аврора"

Фильм Фрэнсиса Форд Копполы неоднократно признавался одним из лучших фильмов всех времён и народов. В этом году картина празднует свой сорокалетний юбилей, в честь этого кинотеатры проводят специальные показы оригинальной режиссёрской версии на языке оригинала. "Апокалипсис сегодня" повествует о событиях времён войны во Вьетнаме. Капитан спецназа Уиллард получает задание уничтожить полковника Курца, который дезертировал в Камбоджу с целью создать там своё тоталитарное государство. Главные роли исполнили Марлон Брандо, Мартин Шин, Роберт Дюваль.

Продолжительность режиссёрской версии составляет 3 часа 22 минуты

Адрес: Невский пр, 60, м. Гостиный двор, м. Невский проспект, м. Маяковская

Возрастное ограничение: 18+

Цена билета: от 350 рублей

Фото: КиноПоиск