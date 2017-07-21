Специальные предложения букмекеров: акции, розыгрыши и программы лояльности

Что же из себя представляют специальные предложения букмекеров, какими бывают и чего надо опасаться

Ставки на спорт – сегмент развлечений с высочайшим уровнем конкуренции среди букмекерских контор, легальных и нелегальных, отечественных и зарубежных. Для того чтобы привлечь игрока, который впоследствии будет вносить депозиты, организаторы азартного развлечения используют разнообразные маркетинговые инструменты – акции и бонусы, призы и розыгрыши.

Любое специальное предложение букмекера – это, в первую очередь, рекламный ход, возможность подтолкнуть игроков к регистрации или внесению денежных средств на счет. Как показывает практика, ни одна БК не будет предлагать ничего, что в итоге негативно отразится на ее прибыли, однако, при правильном подходе некоторые специальные предложения могут оказаться выгодными и для игроков.

Бонус на первый депозит

Самый распространенный бонус букмекеров – это "подарок" в виде фиксированной суммы после того, как новый игрок пройдет регистрацию и пополнит свой счет реальными деньгами.

Для сохранения паритета между БК и игроком подобные бонусы накладывают строгие ограничения на пользователя – если он соглашается на плюс к депозиту, возможность вывода денег со счета блокируется до тех пор, пока игрок не выполнит условия отыгрыша бонуса. Обычно подразумевается необходимость сделать ставок с определенным коэффициентом на сумму, которая превышает бонус и депозит в несколько раз.

Аналогичные "подарки" могут раздаваться за установку мобильного приложения и пополнение счета, за приглашение друга или последующие депозиты. Независимо от условий, необходимость отыгрыша бонуса, как правило, остается всегда.

Перед тем, как выбирать акции букмекеров, рекомендуем тщательно ознакомиться с условием их проведения, сроками, необходимостью обязательного отыгрыша и другими возможными ограничениями.

Программы лояльности

Принцип программ лояльности в любой букмекерской конторе – это поощрение наиболее активных игроков. Чем больше ставок вы делаете, в линии, live или, например, экспрессах, тем больше привилегий получаете от конторы.

Это может выражаться в начислении бонусных баллов или очков лояльности, которые в дальнейшем обмениваются на памятные сувениры с символикой бренда и так далее. Некоторые БК проводят розыгрыши денежных сумм и ценных подарков среди тех, кто сделал больше всех ставок.

Некоторые конторы в качестве признательности наиболее лояльным игрокам могут предлагать им повышенные коэффициенты, ввод и вывод денег без комиссий и другие эксклюзивные условия, недоступные рядовым пользователям.

Событийные

Событийные акции обычно проводятся в период праздников или крупных спортивных событий – например, в преддверии Нового года или во время Чемпионата мира по футболу.

В рамках событийных акций игрокам чаще всего предлагают поучаствовать в розыгрышах, побороться за денежные призы, цифровую технику или даже автомобили. Для участия в таких событийных мероприятиях, как правило, необходимо сделать ставок на указанную сумму и с определенным коэффициентом. Выигрыш ставки может также быть одним из обязательных условий.

Заключение

Акции, бонусы, специальные предложения букмекеров для игроков – это потенциальная возможность разнообразить спортивные ставки или даже извлечь выгоду.

Для букмекеров – это эффективный инструмент рекламы, привлечения аудитории с деньгами и стимуляции на большие траты.

Важно помнить, что перед участием в акции или перед тем, как согласиться на бонус, следует внимательно прочитать условия и правила предоставления "подарка" от БК. Не рекомендуется идти на неоправданный риск или тратить больше обычного для того, чтобы принять участие в какой-либо акции.

В любом случае помните, что целью ставок являются, в первую очередь, эмоции, а не возможный выигрыш и тем более не заработок. Акции и бонусы могут стать источником, как еще больших эмоций, так и еще больших трат. Поэтому всегда играйте разумно и ответственно, с осознанием последствий ставок и подводных камней любого рекламного предложения их организатора.