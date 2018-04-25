В Петербург привезли на лечение тяжелобольного младенца из Ростова-на-Дону

В среду 25 марта в Петербург привезли тяжелобольного новорождённого мальчика из Ростова-на-Дону. Эту информацию корреспондентам Piter. TV сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петерургу.
Около часа дня в Пулково приземлился самолет. Медики из Ростова-на-Дону привезли малыша с серьезным заболеванием. Помочь ему могут только в петербургские специалисты. В аэропорту сотрудников ростовского перинатального центра и крошечного пациента встретила карета скорой помощи.
Санитарный рейс МЧС оснащен современным оборудованием и медицинским модулем для транспортировки новорождённого. В самолете даже есть аппарат искусственного дыхания и кардиомониторы. Ребенку оказывали медицинскую помощь по время полета.
Главное управление МЧС по Петербургу
Пассажиров рейса доставили в Детскую городскую больницу №1. Там новорожденному мальчику окажут медицинскую помощь.
Видео и фото: МЧС по Санкт-Петербургу.