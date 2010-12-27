Петербуржец утопил оружие, спасая свою собаку

Животное провалилось в ледяную воду.

Петербуржец лишился оружия, приехав на отдых в Приозерском район в деревню Колокольцево, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что 23 декабря в местный отел полиции обратился 36-летний петербуржец, проживающий в Выборгском районе Северной столицы. Он рассказал, что 9 декабря поехал отдохнуть в дачный поселок «Вуокса Вирта» и решил прогуляться вдоль реки со своим псом. В какой-то момент собака выбежала на тонкий лед и провалилась.

Мужчина бросился спасать животное из проруби, и уронил в воду принадлежащий ему газовый револьвер Reck Mod калибра 9 мм, на которое имелась лицензия.

Собаку удалось спасти.