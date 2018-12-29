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В центре Петербурга образовалась большая пробка из-за машин спасателей
Сегодня, 14:57
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Alena_Zinovieva

В центре Петербурга образовалась большая пробка из-за машин спасателей

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Сотрудники МЧС ожидали разрешения правоохранителей, чтобы вскрыть дверь 90-летнего пенсионера.

Днем 30 января на Казанской улице собралась большая пробка из-за машин спасателей. По словам петербуржцев, техника МЧС перегородила всю дорогу.

Прохожие всматривались в окна домов, пытаясь найти источник задымления, однако никакого ЧС в этом месте не было. Как пишут "Невские Новости", спасатели ожидали разрешения от правоохранителей, чтобы открыть входную дверь квартиры 90-летнего пенсионера.

Ранее мы писали, что в обгоревшей квартире на Светлановском нашли труп мужчины.

Фото: Piter.TV

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Теги: машины спасателей, пробка в спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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