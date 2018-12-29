В центре Петербурга образовалась большая пробка из-за машин спасателей

Днем 30 января на Казанской улице собралась большая пробка из-за машин спасателей. По словам петербуржцев, техника МЧС перегородила всю дорогу.
Прохожие всматривались в окна домов, пытаясь найти источник задымления, однако никакого ЧС в этом месте не было. Как пишут "Невские Новости", спасатели ожидали разрешения от правоохранителей, чтобы открыть входную дверь квартиры 90-летнего пенсионера.
Ранее мы писали, что в обгоревшей квартире на Светлановском нашли труп мужчины.
Фото: Piter.TV
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