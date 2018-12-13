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Спасатели в Петербурге нашли тело упавшей в Неву китаянки
Сегодня, 19:10
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KaterinaKono13

Спасатели в Петербурге нашли тело упавшей в Неву китаянки

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Известно, что девушка путешествовала, а в Неву упала во время одной из фотосессий - случайно споткнулась. 

Спасатели в Санкт-Петербурге обнаружили тело упавшей в воды Невы китаянки. Известно, что девушка путешествовала, а в Неву упала во время одной из фотосессий - случайно споткнулась. 

В 30 метрах от Дворцового моста и 5 метрах от берега обнаружено тело погибшей в 15:13 мск.

сказал представитель пресс-службы главка

Также сообщалось, что при падении на помощь несчастной туристке бросился ее соотечественник. Однако спасти девушку ему не удалось, его также пришлось спасать сотрудникам МЧС. Сейчас он находится под присмотром врачей.

Источник: "ТАСС"

Теги: нева, новости спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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