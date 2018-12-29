ГУ МЧС: запрет выхода на лед водоемов действует в Петербурге до 15 января

Об угрозе для жизни напомнили в экстренной службе города.

Представители ГУ МЧС по Санкт-Петербургу напомнили жителям города об опасности выхода на лед. Специалисты отмечают, что официальный запрет на выход на реки и каналы продлится до 15 января. Однако, даже после этого прогулка по наледи может обернуться трагедией.

На данный момент на водоемах Северной столицы в некоторых местах не образовалось достаточное количество льда, способное выдержать вес человека. Особенно опасно гулять компанией, так как под толщей группы риск обрушения льда возрастает.

Спасатели также не советуют петербуржцам рыбачить, так как создание лунки может спровоцировать раскол во льду. Это происшествие в свою очередь может отправить рыбака в неожиданное "плавание".

Фото: Piter.tv