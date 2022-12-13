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Спасатели котов рассказали, что начался опасный сезон для хвостатых
Вчера, 22:50
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели котов рассказали, что начался опасный сезон для хвостатых

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По словам спасателя-добровольца Татьяны Скородумовой, в службу поступает до 20 звонков в день.

Стало известно, что в Петербурге увеличилось число заявок для спасателей животных. Оно возросло до десяти в день. Все чаще коты стали застревать в вентиляционных шахтах или не могут самостоятельно спуститься с деревьев. Об этом 28 марта рассказали в службе спасения животных "КОШКИСПАС", передает 78.ru.

По словам спасателя-добровольца Татьяны Скородумовой, в службу поступает до 20 звонков в день. Зимой их гораздо меньше — примерно 50-70 заявок в месяц. 

Ранее в Петербурге нашли похищенного из зоомагазина кота Ролтика. Теперь Ролтик принимает желающих с ним поздороваться. В магазине отмечают, что он очень ласковый.

Фото: pxhere
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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