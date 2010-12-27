В Ленобласти спасатели доставили на берег двух рыбаков-любителей

В Ленинградской области спасатели доставили пострадавших рыбаков на берег.

Сегодня, 21 апреля в 9.40 в службу Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о том, что на акватории Ладожского озера два рыбака-любителя на лодке не могут самостоятельно добраться до берега. Происшествие случилось в районе посёлка Моторное Приозерского района.

В 11.35 на место прибыли дежурная смена поисково-сапасательного отряда, специалисты Государственной инспекции по маломернм судам, полиция, а аткже бригада скорой помощи. К 12.00 все пострадавшие были доставлены на берег. Всего к поисковым работам было привлечено 12 человек и 5 единиц техники.