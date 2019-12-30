Спасатели больше часа тушили дом в в Ломоносовском районе

Были задействованы 10 человек и 2 единиц техники.

В воскресенье, 19 января, в Ломоносовском районе Ленобласти заметили пожар. Об этом стало известно от главного управления МЧС РФ по городу и области.

Сообщение о горящем двухэтажном доме на Северной улице поселка Виллози поступило спасателям в 14:55, примерно в это же время пожар заметили проезжающие мимо очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-петербург", социальной сети "Вконтакте".

К месту оперативно прибыли десять пожарных на двух единицах техники, которые полностью потушили огонь к 16:07.

Ранее мы писали, что пожар разбудил жителей дома на Пражской.

Фото: vk.com/spb_today