Пожар разбудил жителей дома на Пражской

Сведения о пострадавших уточняются.

Рано утром, в воскресенье, 12 января, загорелась одна из квартир на Пражской улице. По данным пожарной службы, возгорание произошло в квартире дома № 7. Сообщение о пожаре поступило в 06:03.

Как сообщили в ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, в квартире горели комната и коридор площадью 20 квадратных метров. На место происшествия прибыли 3 единицы техники и 15 пожарных. Разбуженным соседям на вышележащих этажах пришлось эвакуироваться на улицу.

Пожар удалось ликвидировать лишь к 7:22 утра. Спасатели пояснили, что на данный момент сведения о пострадавших уточняются.

Ранее мы сообщали, что пожар в квартире на Евдокима Огнева тушили 13 спасателей.

Фото: pixabay