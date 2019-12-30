Пожар в квартире на Евдокима Огнева тушили 13 спасателей

Есть ли пострадавшие еще неизвестно.

В ночь на субботу, 11 января, в Невском районе Петербурга произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области. На улице Евдокима Огнева в доме № 8, корпус 2 в двухкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Сообщение о возгорании сотрудники получили в 3:43 ночи. На место сразу же выехали 13 спасателей на трех пожарных машинах.

Благодаря усилиям пожарных в 05:15 пожар был полностью потушен.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Металлистов загорелись бытовки строителей.

Фото: 78.mchs.gov.ru